Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı açıldı
Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.
Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.
Sinan Oğan, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, partinin hızla örgütlendiğini söyledi.
Partinin, yeni nesil siyasetçilerle yol yürüdüğünü belirten Oğan, "Gelecek Türkiye'sini yönetecek kadroları bugünden aramıza katıyoruz. 2028'de sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak çalışmayı başlatmış durumdayız." dedi.
Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Orhan Oğuz Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı törenin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.