Gülnar Belediyesi öğrenciler için sinema etkinliği düzenledi

Belediyenin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 66 öğrenci, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürüldü.

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