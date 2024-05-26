Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Görkem Sağlam, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Stranberg
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer, Shelvey, Gaich, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Muammer Sarıkaya, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Minchev,
Gol: Dk. 4 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.