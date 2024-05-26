Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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