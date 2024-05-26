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        Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:25
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        Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

        TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

        Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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