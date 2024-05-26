GÜNCELLEME - Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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