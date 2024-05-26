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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de zincirleme trafik kazalarında 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:24
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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de zincirleme trafik kazalarında 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

        TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

        Kazanın ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Diğer kazada da 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        - Vali Pehlivan'dan kaza yerinde açıklama

        Kaza yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ekiplerden bilgi aldı.

        Pehlivan, incelemesinin ardından gazetecilere, kazanın saat 19.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

        Bölgeye çok sayıda ekibin yönlendirildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Diyarbakır istikametinden Adana'ya, oradan da Ankara ve İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü, otoyoldayken, tabii yoğun da yağış söz konusu, henüz belirlenemeyen nedenle şerit değiştirmek suretiyle karşı şeride geçti. Orada ilk etapta 2 otomobille çarpıştı. Otobüs o istikamete maalesef devrilerek gitmiş. Orada 2 otomobille çarpıştıktan sonra karşı yönden gelen kamyonun da çarpmasıyla maalesef can kayıplarımız oldu. Şu anda ilk belirlemelere göre maalesef 10 vefatımız, 39 da yaralımız var."

        Pehlivan, yaralıların hastanelere sevkinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yakın bir güzergahta da bir kaza daha olduğu için yaralı sayısı önümüzdeki dakikalarda, saatlerde güncellenecektir. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Çok üzüldük. Kayıplarımıza Allah rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tabii kaza haberini alır almaz 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldiler. Otoyolda öncelikle bir yandan yaralıların hastanelere taşınması süreci gerçekleştirildi, diğer yandan da otoyolun tekrar trafiğe açılmasıyla ilgili de çalışmalar sürdürülüyor."

        Otobüste 28 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bilgisini veren Pehlivan, "Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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