Mersin'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adreste, bir ton kıyılmamış nargile tütünü, 500 kilogram içime hazır nargile tütünü ve 8,5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, gümrük kaçağı tütün ticareti yaptığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.