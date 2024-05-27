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        Mersin'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, adresinde 10 ton kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:37
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        Mersin'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, adresinde 10 ton kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, gümrük kaçağı tütün ticareti yaptığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

        Adreste, bir ton kıyılmamış nargile tütünü, 500 kilogram içime hazır nargile tütünü ve 8,5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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