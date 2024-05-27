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        İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı kadrosuna kattı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:25
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        İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı kadrosuna kattı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı transfer etti.

        Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Daha önce 8 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen sezon Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da forma giyen Aisha Sheppard ile anlaştı.

        Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki oyun kurucunun, sezon öncesi takıma katılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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