İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyun kurucu Aisha Sheppard'ı kadrosuna kattı

Daha önce 8 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen sezon Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da forma giyen Aisha Sheppard ile anlaştı.

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