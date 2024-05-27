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        GÜNCELLEME - Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölen 10 kişinin kimliği belirlendi

        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:05
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        GÜNCELLEME - Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölen 10 kişinin kimliği belirlendi
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi.

        TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

        Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

        Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.

        Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        - Otobüs şoförü gözaltında

        Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        - Vali Pehlivan'dan yaralılara ziyaret

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

        Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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