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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 08:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:19
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan ve yurt dışına kaçma arayışında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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