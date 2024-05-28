Mersin'de 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı

Öte yandan, Manavgat'taki operasyon kapsamında hakkında 4 davadan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka firari hükümlü de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında 25 suçtan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlünün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğu tepsit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.