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        Mersin'de 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı

        Mersin'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:38
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        Mersin'de 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı
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        Mersin'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında 25 suçtan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlünün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğu tepsit edildi.

        Ekiplerin adrese düzenlendikleri operasyonda yakalanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, Manavgat'taki operasyon kapsamında hakkında 4 davadan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka firari hükümlü de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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