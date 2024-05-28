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        Mersin'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:06
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        Mersin'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler değerlendirildi.

        Toplantıda, kentte gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı.

        Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

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