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        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyoldaki bariyere saplanan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:43
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        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyoldaki bariyere saplanan otomobilde hasar oluştu.

        M.S.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan aracın sağ tarafı, yol kenarındaki bariyere saplandı.

        Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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