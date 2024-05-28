Mersin'de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyoldaki bariyere saplanan otomobilde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyoldaki bariyere saplanan otomobilde hasar oluştu.
M.S.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan aracın sağ tarafı, yol kenarındaki bariyere saplandı.
Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
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