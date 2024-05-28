Mersin'de köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve karavan olarak kullanılan 35 ANK 375 plakalı otobüs, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.

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