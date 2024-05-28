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        Mersin'de köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:11
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        Mersin'de köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çekildi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve karavan olarak kullanılan 35 ANK 375 plakalı otobüs, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.

        Araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çevrede önlem almasının ardından otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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