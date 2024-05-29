İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD asıllı Bosna Hersekli forvet Courtney Hurt'ü kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD asıllı Bosna Hersekli forvet Courtney Hurt'ü kadrosuna kattı.
Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce 9 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt ile anlaştı.
34 yaşındaki forvet, sezon öncesi takıma katılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.