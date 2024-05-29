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        Mersin'in erkek basketbol takımı, seyircisi önünde Süper Lig'e çıkma peşinde

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinin rakip sahada oynadığı ilk 2 maçını 1-1'lik eşitlikle geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i ağırlayacağı iki karşılaşmayı kazanarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:20
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        Mersin'in erkek basketbol takımı, seyircisi önünde Süper Lig'e çıkma peşinde
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinin rakip sahada oynadığı ilk 2 maçını 1-1'lik eşitlikle geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i ağırlayacağı iki karşılaşmayı kazanarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Ligde normal sezonu 60 puanla üçüncü sırada bitirip, play-off'ta finale kadar yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, bu seride Sigortam Net'i konuk edeceği 3 ve 4. müsabakalar öncesi taraftar avantajını kullanmanın peşinde.

        Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını Süper Lig'e yazdıracağı seride Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarın ve 1 Haziran'da Sigortam Net'i konuk edeceği maçları kazanmayı hedefliyor.

        - Sevim: "Evimizde seriyi bitirebilecek güçteyiz"

        Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, play-off final serisinin ilk iki maçından avantajlı döndüklerini söyledi.

        Kalan 2 maçı kazanmak için sıkı şekilde çalıştıklarını anlatan Sevim, saha ve seyirci avantajını kullanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

        Takımına güvendiğini belirten Sevim, "Evimizde seriyi bitirebilecek güçteyiz. Buradaki iki maçı da kazanıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Hatta bundan hiçbir şüphem yok. Yeter ki biz kendi karakterimize, kimliğimize ve savunmadaki agresif yapımıza geri dönelim, hep beraber savunmada hareket eden, savunmadan güç alan takımı sahaya koyalım. Bu bizi şampiyonluğa götürecektir." diye konuştu.

        Sevim, oyuncuların sahada varını yoğunu ortaya koyacağını, seyirci desteğiyle de başarıya ulaşmak istediklerini vurguladı.

        Şampiyonluğu taraftarlarına hediye etmek istediklerini belirten Sevim, şunları söyledi:

        "Bu yıl o özleme son vereceğimizi, Süper Lig'de Mersin'i temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok inançlıyız. Zaten şampiyonluğa ilk günden beri inanmıştık. Takımı bu şekilde kurduk, eklemeleri, değişiklikleri bu şekilde yaptık. Sezonun ikinci yarısından itibaren ne kadar hazır olduğumuzu, yapabileceğimizi gösterdik. Aynı inancımız devam ediyor. Takımda moraller yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon olacağız."

        - Simmons: "Takımımız bu maça hazır"

        Oyunculardan Gerel Simmons, yarın Sigortam Net karşısında çok önemli bir maç oynayacaklarını vurguladı.

        Sahaya kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Simmons, "Yeni eklemeleri yaparak kazanmamız için gereken her şeyi deneyeceğiz. Çok iyi motive olduğumuzu düşünüyorum. Enerji ve güven konusunda taraftarlarımızın avantajı olacak. Seriyi kazanmak için taraftarımızın enerjisine ihtiyacımız var. Takımımız bu maça hazır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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