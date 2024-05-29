Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili dava sürüyor

Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.O.T. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Oğuzhan Metin, Ramazan Polat'ın 21 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini anımsatarak, yaşadığı olayın ölüme etkisi olduğunu öne sürdü.

Sanığın üzerine atılı suçun değişmesine ilişkin talepte bulunduklarını belirten Metin, şöyle konuştu:

"Bu olayla Ramazan Polat'ın ölmesi arasında illiyet bağı olduğunu kanaatindeyiz. Buna ilişkin suç vasfının değişmesi, görevli mahkemenin haliyle ağır cezaya geçmesi gerektiği bilincindeyiz. Bununla ilgili bir itirazda bulunduk. Savcılığa tekrar şikayette bulunacağımızı söyledik. Şu aşamada hakkımızı arama çabasındayız."

Polat'ın ailesi ve yakınları da adliye önünde bir araya gelerek dava sürecini protesto etti.