Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Ustalar Mahallesi'nde gecekonduda tek başına yaşayan Ali Toksoy'un (73), banyo yaptığı odada hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili dava sürüyor
        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili dava sürüyor
        TSYD Başkanı Tongsir'den Urla'ya ziyaret
        TSYD Başkanı Tongsir'den Urla'ya ziyaret
        Mersin'in erkek basketbol takımı, seyircisi önünde Süper Lig'e çıkma peşind...
        Mersin'in erkek basketbol takımı, seyircisi önünde Süper Lig'e çıkma peşind...
        İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti
        İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti
        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sa...
        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sa...
        Mersin'de köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı
        Mersin'de köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı