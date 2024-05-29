Mersin'de banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.