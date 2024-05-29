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        Mersin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:39 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:39
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        Mersin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Hilmi Seçkin Caddesi'nde Fırat A. (29), daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat A. bıçakla ağır yaralandı.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fırat A, kurtarılamayarak yaşamını yittirdi.

        Polis ekiplerinin, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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