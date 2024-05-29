Mersin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hilmi Seçkin Caddesi'nde Fırat A. (29), daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat A. bıçakla ağır yaralandı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fırat A, kurtarılamayarak yaşamını yittirdi.
Polis ekiplerinin, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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