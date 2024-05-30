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        Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen "İskele Projesi" sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) feribot seferleri haziran ayında başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:36
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        Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor
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        Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen "İskele Projesi" sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) feribot seferleri haziran ayında başlayacak.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki diğer ilgililerle Anamur İskelesi Projesi'nin yürütüldüğü sahilde incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden alandaki çalışmalar ve çevre düzenlenmesi hakkında bilgi alan Pehlivan, iskeleyi gezdi.

        Vali Pehlivan, gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2019'da "feribot ve deniz uçağı iskelesi" olarak inşa edilen alanda 2021'de birimlerin oluşturulduğunu söyledi.

        Bölgeye işlev kazandırılması için harekete geçildiğini anlatan Pehlivan, Bakanlık oluruyla 2023'te iskele devrinin Valiliğe alındığını dile getirdi.

        - "1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek"

        Pehlivan, daha sonra Kaymakamlık, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ile iş dünyası temsilcileri tarafından bir anonim şirketi kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Valilik olarak kiralama suretiyle iskelenin işletim hakkını bu şirkete verdik. Ezelden beri burada bir gümrük kapısı var fakat fonksiyonel değildi. İskelede şimdi gümrüklü bir alan oluşturuluyor. Liman başkanlığı, emniyet birimlerini oluşturuyoruz. Yolcu giriş-çıkışlarına kadar gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir kısmı devam ediyor. Bu ziyaretimiz vesilesiyle güzel bir haber vermek istiyorum; haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri başlıyor. Buradaki şirket 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı. Haziranda seferleri başlatacak ve buradan 1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek."

        - Turizm hareketliliği bekleniyor

        Akdeniz'de KKTC'ye en yakın kara noktasının Anamur ilçesi olduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Anamur turizm potansiyeli olan bir ilçemiz. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde çok önemli mesafeler katettik. Yüzde 89'u tamamlandı. Kalan işlerin bitirilmesiyle Mersin-Antalya ulaşımı çok daha rahatlayacak. Eskiden 12-13 saate gidilen yol artık 4-5 saatlere kadar düşecek. Bu da Anamur ve çevredeki ilçelerimizin genel olarak turizm hareketliliğini artıracak. Aslında bu iskeleye tam zamanında bir fonksiyon vermiş olduk. Turizm hareketliliğini artıracak yol çalışmaları ve beraberinde deniz yoluyla ilgili buradaki atılan adım inanıyoruz ki sadece Anamur'a değil, Antalya, Karaman, Konya gibi çevre illere de hizmet edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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