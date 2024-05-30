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        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:47
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeyi tespit eden ekipler, alana giderek inceleme yaptı.

        Kontrollerde, yer altında tünel açılarak kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

        Operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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