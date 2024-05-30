Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeyi tespit eden ekipler, alana giderek inceleme yaptı.
Kontrollerde, yer altında tünel açılarak kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı.
Kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
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