Mersin'de domates yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mesut Aydoğan idaresindeki 48 RH 114 plakalı domates yüklü kamyonda Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü kamyonu güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonun kasasında hasar oluştu, domatesler yola savruldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.