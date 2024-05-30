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        Mersin'de internette müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

        Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:12
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        Mersin'de internette müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasasına el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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