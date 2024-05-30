Bozyazı'da "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıya kurum amirleri, mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.
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