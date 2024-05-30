Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi

Karşılaşmanın sonunda Sigortam.net teknik kadrosu, Mersin ekibi basketbolcularına ve sahada yaşananlara tepki gösterdi. Gerginliğe dönüşen olayda konuk ekibin heyeti ile sahaya girenler arasında arbede yaşandı. Bu sırada, Mersin Büyükşehir Belediyesi taraftarları da yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Mersin ekibinin basketbolcuları da taraftarları sakinleştirdi.

Üçüncü çeyrekte savunmada ve hücumda kontrolü bırakmayan ev sahibi ekip, bu periyodu 61-51'le kapattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.