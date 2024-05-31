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        Mersin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:04 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:04
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        Mersin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

        Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda "Gazze Dayanışma Çadırı" kurdu.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için nöbet tutmaya başlayan katılımcılar, boyunlarına kefiye takıp Filistin ve Türk bayrağı açtı. Öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Arapça dövizlerle de İsrail'e tepki gösterdi.

        Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Bayram Yücel, gazetecilere, Gazze'de savaşın sona ermesini istediklerini söyledi.

        İsrail'i protesto etmek için çadır nöbeti başlattıklarını anlatan Yücel, "Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını, meseleye bakış açımızın daha büyük olduğunu ve Filistin özgür oluncaya kadar dünyada yapılan bu tür eylemlere destek olacağımızı göstermek için toplandık." dedi.

        Öğrencilerden Harun Oruç da Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, "Gazze'de olan katliama karşı susmayacağız. Her zaman onların yanındayız." değerlenirmesinde bulundu.

        Çadır nöbeti yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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