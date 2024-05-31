Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti.

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