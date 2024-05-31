Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti.

        İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump suçlu bulundu
        Trump suçlu bulundu
        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi"
        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi"
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        Mersin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi
        Mersin Büyükşehir Belediyesi - Sigortam Net: 85-64
        Mersin Büyükşehir Belediyesi - Sigortam Net: 85-64
        Bozyazı'da "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Bozyazı'da "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Mersin'de engelliler için kariyer ve istihdam etkinliği
        Mersin'de engelliler için kariyer ve istihdam etkinliği
        Mersin'de internette müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakal...
        Mersin'de internette müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakal...