Gülnar'da lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Öğrencilere büyük emek veren öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ramazan Koz da mezun olacak bütün öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere hayatları boyunca başarı ve mutluluklar diledi.

Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

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