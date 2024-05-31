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        Mersin'de gençlerin turizmde istihdamının hedeflendiği projenin çalıştayı yapıldı

        Mersin'de gençlerin turizm alanında istihdam edilmesinin amaçlandığı projenin çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:43
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        Mersin'de gençlerin turizmde istihdamının hedeflendiği projenin çalıştayı yapıldı
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        Mersin'de gençlerin turizm alanında istihdam edilmesinin amaçlandığı projenin çalıştayı düzenlendi.

        Avrupa Birliğinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğince organize edilen "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi" projesinin çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

        Mercek Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, etkinlikteki konuşmasında, proje kapsamında resepsiyon, restoran ve kat hizmetleri alanlarında çalışacak 45 kursiyerin 5 ay eğitim aldığını söyledi.

        Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Maya, "Mezun olan 45 öğrencimizden birçoğu işe başladı. Bu alandaki eğitimler devam edecek." dedi.

        Konuşmanın ardından çalıştay, söyleşi ve sunumla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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