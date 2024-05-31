Mersin'de gençlerin turizmde istihdamının hedeflendiği projenin çalıştayı yapıldı

Konuşmanın ardından çalıştay, söyleşi ve sunumla devam etti.

Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Maya, "Mezun olan 45 öğrencimizden birçoğu işe başladı. Bu alandaki eğitimler devam edecek." dedi.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğince organize edilen "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi" projesinin çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

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