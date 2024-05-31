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        Mersin'de üniversite öğrencilerinin Gazze'ye destek için başlattıkları çadır nöbeti sona erdi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak tuttukları nöbet tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:27
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        Mersin'de üniversite öğrencilerinin Gazze'ye destek için başlattıkları çadır nöbeti sona erdi
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak tuttukları nöbet tamamlandı.

        Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrenciler tarafından, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda kurulan "Gazze Dayanışma Çadırı"nda protestolar bugün de devam etti.

        Öğrenciler alandaki duvarlara "Filistin'i Yalnız Bırakma", "Çocuklar Öldürülüyor" pankartları astı, Filistin ve Türk bayrağı açtı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen katılımcıların nöbeti bugün sona erdi.

        Öğrencilerden Mehmet Şerif Akbaş, AA muhabirine, yardım nöbetinin sonuna geldiklerini söyledi.

        Sabır ve azimle zulme karşı durmaya devam edeceklerini dile getiren Akbaş, "Gazzeli kardeşlerimizin vicdanımızla, duamızla yanlarında olduğumuzu belirttik. Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz." diye konuştu.

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