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        Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü Yusuf Akgün, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

        Devlet korumasında yetişen ve iki kolu olmadığı için ağzında tuttuğu kalemle resmettiği çalışmayla Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü olan Yusuf Akgün, Mersin'de çeşitli etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:10
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        Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü Yusuf Akgün, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
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        Devlet korumasında yetişen ve iki kolu olmadığı için ağzında tuttuğu kalemle resmettiği çalışmayla Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü olan Yusuf Akgün, Mersin'de çeşitli etkinliklere katıldı.

        Mersin Valiliği himayesinde organize edilen Mersin Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günü programı için Mersin'e gelen Akgün, kentte ziyaretler gerçekleştirdi.

        Akgün, ziyaretleri kapsamında, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Yenişehir ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yaptı.

        Yusuf Akgün, AA muhabirine, Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Kentte birçok etkinliğe katıldığını anlatan Akgün, "Vatandaşlarla bir araya geldik. Toplumda çalışan ve kendine yetebilen engelli bireylerin çoğalmasını hedefliyoruz. Ülke kalkınmasında 'biz de varız' diyebilmeyi amaçlıyoruz. Bugün de olimpik havuzda yüzme fırsatı buldum. Yıllarımı yüzmeye verdim. Temsili olarak bu havuza girmek güzel bir duygu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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