Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü Yusuf Akgün, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Devlet korumasında yetişen ve iki kolu olmadığı için ağzında tuttuğu kalemle resmettiği çalışmayla Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü olan Yusuf Akgün, Mersin'de çeşitli etkinliklere katıldı.

Mersin Valiliği himayesinde organize edilen Mersin Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günü programı için Mersin'e gelen Akgün, kentte ziyaretler gerçekleştirdi.

Akgün, ziyaretleri kapsamında, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Yenişehir ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yaptı.

Yusuf Akgün, AA muhabirine, Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.