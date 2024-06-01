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        Mersin'de kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:31
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        Mersin'de kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya gelen kadınlar, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Bir zulme engel olamıyorsanız onu duyurun" ve "Stop Israel" dövizleri açtı.

        Slogan atıp tekbir getiren katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, kınadı.

        Eylemde ellerinde kefenli bebek maketi taşıyan çocuklar da savaşın sona ermesine yönelik slogan attı.

        Katılımcılar, eylemin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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