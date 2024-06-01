Mersin'de kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya gelen kadınlar, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Bir zulme engel olamıyorsanız onu duyurun" ve "Stop Israel" dövizleri açtı.

Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

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