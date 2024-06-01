Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi

Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan Mersin ekibi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda küme düşen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetlerini 2018'de sonlandırdı. Mersin ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ikinci periyotta rakibinden daha iyi mücadele eden Mersin ekibi, soyunma odasına 42-34 önde gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.