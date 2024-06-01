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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam Net'i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:35
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam Net'i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ikinci periyotta rakibinden daha iyi mücadele eden Mersin ekibi, soyunma odasına 42-34 önde gitti.

        İkinci yarıya da iyi başlayarak üçüncü çeyreği 59-53 önde kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, müsabakayı 83-72 kazandı.

        - 10 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

        Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda küme düşen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetlerini 2018'de sonlandırdı. Mersin ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı.

        Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan Mersin ekibi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off final serinde de Sigortam Net'i 3-1 yenerek Süper Lig vizesi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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