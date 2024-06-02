Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.