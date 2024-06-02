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        Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:32
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        Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

        LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

        Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.

        Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı.

        Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

        Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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