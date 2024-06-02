Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Divane Antik Kenti'nde konser verdi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Antik Kentin Ezgisi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Divane Antik Kenti'nde konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Antik Kentin Ezgisi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Antik Kenti'nde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi.

        Konserde sahne alan soprano Hale Soner Kekeç, mezzo soprano Nesrin Gönüldağ, tenör Bülent Bezdüz ve bariton Umut Kosman'a MDOB orkestrası da eşlik etti.

        Programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren konser sanatseverlerden beğeni topladı.

        - "Konser vesilesiyle müzik ile tarihi buluşturmuş olduk"

        Vali Pehlivan, gazetecilere, konserde yaklaşık 95 sanatçı ve müzisyenin sahne aldığını söyledi.

        Mersin'in çok sayıda antik kent ve arkeolojik yapıya ev sahipliği yaptığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Kentte ziyarete açık 11 ören yerimiz var. Kanlı Divane, bunların içinde en çok ilgi görenlerden birisi. Kanlı Divane gibi ören yerlerimizin daha çok turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Konser vesilesiyle burada müzik ile tarihi buluşturmuş olduk. Güzel bir etkinlik oldu. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal yapılarını tanıtmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

        - Turizmde hedef 1 milyon ziyaretçinin üstüne çıkmak

        Pehlivan, kentteki 11 müzede 100 binin üzerinde tarihi eserin yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ayrıca kentimizde 926 sit alanı, 1642 tescilli yapı var. Amacımız Kanlı Divane Antik Kenti'nde olduğu gibi yarın başka bir tarihi mekanda buraların tanınırlığını artırmak, tanıtımına katkı sağlamak. Yılda ortalama 1 milyona yakın ziyaretçinin geldiği ilimizde bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyoruz. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir iliz. Çok sayıda eserimizin varlığı da önümüzdeki dönemlerde turizm anlamında kentimizin çok daha ileri noktalara geleceğinin işareti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho imzayı atıyor!
        Jose Mourinho imzayı atıyor!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
        Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
        Basketbolda Süper Lig'e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı
        Basketbolda Süper Lig'e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi
        Mersin Erdemli'de öğrencilere trafik eğitimi veriliyor
        Mersin Erdemli'de öğrencilere trafik eğitimi veriliyor
        Mersin'de kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti...
        Mersin'de kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti...