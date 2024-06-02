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        Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi şampiyonluğu kutladı

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:44
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        Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi şampiyonluğu kutladı
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kutlama yaptı.

        Mersin Millet Bahçesi'nde bir araya gelen teknik ekip ve basketbolcular, üstü açık otobüsle kentte konvoy yaptı.

        Kentin farklı noktalarından geçerek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'na gelen Mersin ekibi, burada taraftarları ve vatandaşlarla buluştu.

        Buradaki kutlamada teknik heyet ve basketbolcular, tek tek anons edilerek kurulan sahneye davet edildi. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneye gelen oyuncular burada kazandıkları kupayı havaya kaldırdı.

        Müzik eşliğinde eğlenen basketbolcular, şampiyonluğu taraftarlar ve vatandaşlarla kutladı.

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