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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:48
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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/YPG propagandası yapan ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 kişinin kimliği belirlendi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

        Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarma karakoluna götürülen 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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