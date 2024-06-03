Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/YPG propagandası yapan ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 kişinin kimliği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.