Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/YPG propagandası yapan ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 kişinin kimliği belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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