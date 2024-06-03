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        Mersin'de eğlence mekanları denetlendi

        Mersin'de polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:08
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        Mersin'de eğlence mekanları denetlendi
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        Mersin'de polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Akdeniz ilçesindeki iş yerlerinde uygulama yaptı.

        Denetimlerde, 20 umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanı kontrol edildi.

        Uygulamada, yetki belgesi eksikliği ve ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel çalıştırmaktan 5 işletmeye idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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