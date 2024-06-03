Mersin'de eğlence mekanları denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Akdeniz ilçesindeki iş yerlerinde uygulama yaptı.

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