Buzul Dönemi'nden izler taşıyan Gilindire Mağarası, yenilenen çehresiyle sezona hazır

Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tutan Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda turizm sezonu için yenileme çalışması yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansınca yürütülen "Gilindire Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme İşi Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında, mağaranın dışındaki taşların oyulmasıyla giriş noktası değiştirildi. Çevre düzenlemesi yapılan ve basamak inşa edilen mağaranın aydınlatma sistemi de yenilendi.

- "Mağarada insanoğlunun izleri yaklaşık 11 bin yıl öncesine dayanıyor"

Vali Ali Hamza Pehlivan, mağaradaki incelemesinin ardından gazetecilere, Gilindire'nin yenilenen yüzüyle turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Pehlivan, mağaranın keşif hikayesine değinerek, "Mağara 1999'da bir çobanın dikkatini çeken kirpiyi takip etmesi sonucu keşfediliyor ancak burada insanoğlunun izleri yaklaşık 11 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Mağaranın oluşumu ise kimine göre 30 milyon yıl, kimi araştırmacılara göre 50 milyon yıl kadar geçmişe sahip." ifadelerini kullandı.

Buzul Dönemi'ne ilişkin verileri saklı tutan mağaranın sonunda "Aynalıgöl" olarak bilinen sulak alanın olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Sarkıt ve dikitler hemen hemen her mağarada var ama içinde gölün oluşu buraya ayrı bir boyut katıyor. Gerçekten mağaraya ayrı bir değer katan, burayı daha cazip haline getiren yönlerinden birisi." diye konuştu.