Mersin'deki Kızkalesi'nde oteller, Kurban Bayramı tatilini yoğun geçirecek
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki tesislerde rezervasyonlar Kurban Bayramı tatili öncesi önemli oranda doldu.
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki tesislerde rezervasyonlar Kurban Bayramı tatili öncesi önemli oranda doldu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nde, deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyi aştı.
Mavi bayrak sahibi taşsız plajı ve ekonomik otelleriyle öne çıkan Erdemli ilçesindeki turizm merkezinde işletmeler, bayram tatili öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Okulların 14 Haziran'da kapanacak olması dolayısıyla rezervasyonlarda hareketlilik yaşayan tesislerin, bayramın etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşması hedefleniyor.
- Şimdiden yüzde 70'i doldu
Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.
Tatilciler için her türlü imkanı sağladıklarını dile getiren Öztop, "Bayram tatili için otellerin rezervasyonları yüzde 70'i aştı. Beklentimiz, bayramdan 1 hafta önce işletmelerin yüzde 100 doluluğa ulaşması. Kızkalesi'nde 25 Eylül'e kadar dolu dolu bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Öztop, Kızkalesi'nde her kesimin ekonomik durumuna uygun yaklaşık 4 bin 500 yatak kapasiteli 85 işletme bulunduğunu, seyahat planlaması öncesi mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini anlattı.
Kentte devam eden ulaştırma projelerinin turizm hareketliliğine katkı sağlayacağına işaret eden Öztop, şöyle konuştu:
"Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesinden dolayı heyecanlıyız. Misafirlerimizi havalimanından alıp otoyol sayesinde direkt Kızkalesi'ne getireceğiz. Bu projelerin faaliyete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
- "Hem bayrama hem tatil sezonuna hazırız"
Otel yöneticisi Nur Övür de 110 oda ve 220 yatak kapasitesiyle misafirlere hizmet verdiklerini söyledi.
Rezervasyonların hareketlendiğini dile getiren Övür, "Bayramda otelimizin tamamen dolmasını bekliyoruz. Hem bayrama hem tatil sezonuna hazırız." ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız da misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı tatilinde ciddi yoğunluk olacağının farkındayız. Mersinlilerin ve Mersin'e gelecek misafirlerimizin bayram sürecini sorunsuz geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Mersin'in gözde yerlerinden Kızkalesi'ne gelecek misafirlerimizin taleplerini bildiğimiz için ona göre hazırlık yaptık."
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