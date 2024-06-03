Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki tırlardan para ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B. ve E.Ö. olduğunu belirledi.
Kask ve maske takıp çalıntı motosiklet kullandıkları tespit edilen 2 zanlı, bir tırdan daha hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anları ve zanlıların polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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