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        Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:52
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        Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de tırlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki tırlardan para ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B. ve E.Ö. olduğunu belirledi.

        Kask ve maske takıp çalıntı motosiklet kullandıkları tespit edilen 2 zanlı, bir tırdan daha hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anları ve zanlıların polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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