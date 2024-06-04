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        Mersin'de marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:43
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        Mersin'de marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi
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        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla denetimleri artırdı.

        Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimde, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgileri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

        İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Bayram öncesi fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrollerin sıklaştırdıklarını belirten Sümer, "Denetimlerimizde sadece tüketiciyi korumayı değil, basiretli ve dürüst çalışan tüccarlarımızın haklarını savunabilmeyi de amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmelerini istiyoruz. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırsak Bakanlığımız tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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