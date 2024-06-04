Mersin'de sıcak hava etkili oldu

Sıcaklığın 36 dereceye ulaştığı Mersin'de dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarların sakin olduğu gözlendi.

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