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        Mersin'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi

        Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:24
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        Mersin'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi
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        Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi için kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi.

        Kurbanlıkların kulak küpesi ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarıda bulundu.

        Denetimler Kurban Bayramı'na kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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