Mersin'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Denetimler Kurban Bayramı'na kadar devam edecek.

Kurbanlıkların kulak küpesi ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi için kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi.

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