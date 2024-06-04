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        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:26
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        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, R.G'in (15) kullandığı 43 ACY 148 plakalı motosiklet, D-750 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kasım S'ye (71) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasım S, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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