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        Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:57
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        Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yasa dışı silah ticareti yapıldığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda seri numaraları kazınmış 26'sı yabancı menşeli 27 ruhsatsız tabanca bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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