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        Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:29
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        Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bankalardan usulsüzce kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, ruhsatsız silah ve mühimmatlar, suç örgütü üyelerinin haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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