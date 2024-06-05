Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Haziran'da Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalanmış, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda PKK/YPG propagandası yaptıkları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.