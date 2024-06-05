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        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu

        Bozyazı'nda 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:30
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        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu
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        Bozyazı'nda 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sundu.

        Lisenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri Bozyazı Şehit Murat Namdar Okulu'ndaki özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte, liseli öğrencilerince gereksinimli çocuklara drama gösterisi sunuldu.

        Programa, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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