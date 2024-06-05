Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret

Ziyarette, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'in kulüp başkanı Serdar Çevirgen de yer aldı.

Türkoğlu, basketboldaki katkıları için Pehlivan'a teşekkür etti.

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