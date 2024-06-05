Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Mersin'in basketboldaki gelişimi ele alındı, ve fikir alışverişi yapıldı.
Türkoğlu, basketboldaki katkıları için Pehlivan'a teşekkür etti.
Ziyarette, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'in kulüp başkanı Serdar Çevirgen de yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.